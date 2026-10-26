Desborde de Quebrada Honda: Videos muestran avance del agua por calles de Las Condes

26 oct. 2026 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

La activación de la Quebrada Honda encendió las alarmas este lunes en Las Condes, luego de que el aumento del flujo de agua provocara su desborde durante las lluvias que afectan a la Región Metropolitana.

La emergencia mantiene en alerta a los habitantes de San Carlos de Apoquindo, sector donde se encuentra la quebrada y que ya había sido escenario de un aluvión hace casi tres semanas.

Diversos videos muestran el rápido avance del agua por las calles de la comuna. Algunos relatos aseguran que el caudal arrastró desde árboles hasta rejas y postes.

Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó una alerta SAE dirigida a los habitantes de Las Condes.

El mensaje enviado a los teléfonos celulares llamó a los vecinos a resguardarse ante la activación de la quebrada.

Videos de reactivación de Quebrada Honda

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