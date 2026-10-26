Calles inundadas y dificultades para desplazarse: Los registros que dejan las fuertes lluvias en Las Condes

26 oct. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Videos captados por vecinos de Las Condes muestran las complicaciones que han dejado las intensas lluvias registradas este lunes en la comuna, con calles anegadas y dificultades para movilizarse.

Los registros dan cuenta de la cantidad de agua acumulada en distintos sectores, como San Carlos de Apoquindo, mientras residentes intentan evitar que las precipitaciones ingresen a sus propiedades.

La situación también ha afectado la circulación vehicular. Incluso, un automóvil quedó atrapado por el agua en el sector de La Plaza. Otros vehículos han debido sortear calles anegadas para desplazarse.

Ante el escenario provocado por las precipitaciones, Senapred declaró Alerta Roja por riesgo de remociones en masa para diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Desde TransporteInforma llamaron a evitar desplazamientos innecesarios hacia caminos de cerros o montaña, especialmente en sectores con peligro de remociones en masa.

Videos de las inundaciones en Las Condes

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