Las Condes activa polígono de seguridad en San Carlos de Apoquindo: Llaman a no transitar por algunas calles

26 oct. 2026 - 20:47 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el incremento de las precipitaciones y para proteger a los vecinos, la Municipalidad de Las Condes activó un polígono de seguridad preventiva en el sector de San Carlos de Apoquindo.

La medida responde a la declaración de Alerta Roja emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) producto del sistema frontal.

Las autoridades locales solicitaron de manera categórica a la población evitar el tránsito vehicular y peatonal por el perímetro delimitado.

De acuerdo con la información compartida por el municipio, la zona delimitada abarca sectores críticos cerca de la precordillera, incluyendo tramos estratégicos como:

Camino El Alba y avenida General Blanche.

Calles colindantes al sector de Quebrada Honda y Paul Harris.

Inmediaciones del perímetro cercano a Camino Las Flores, la Universidad de los Andes y establecimientos educacionales de la zona.

Municipalidad de Las Condes

Recomendaciones clave para los vecinos

Para las personas que residen dentro o cerca del área demarcada, las autoridades llamaron a la calma y a la prevención dentro del hogar:

Permanecer en los domicilios: Se aconseja no salir a la vía pública a menos que sea estrictamente necesario o sea indicado por los equipos de emergencia.

Ubicación en altura: Si estás dentro de tu vivienda, se sugiere mantenerse en el segundo piso o en niveles superiores a la espera de instrucciones oficiales.

Canales oficiales: Monitorear de forma permanente los avisos de la Municipalidad de Las Condes, Senapred y equipos de socorro.

Los equipos de emergencia comunales y de respuesta rápida se mantienen desplegados en el sector para monitorear los flujos de agua, prevenir riesgos asociados a desbordes o remociones en masa y prestar asistencia inmediata en caso de ser necesario.

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