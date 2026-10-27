Por hasta ocho horas: Once comunas de la RM tendrán cortes del suministro eléctrico este martes
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 27 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de once comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Florida
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Recoleta
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Santiago Centro
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 15:30 hasta las 18:30 horas.
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Cisterna
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
El Bosque
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Cerrillos
Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
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