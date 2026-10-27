Por hasta ocho horas: Once comunas de la RM tendrán cortes del suministro eléctrico este martes

27 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 27 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de once comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Macul

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Recoleta

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago Centro

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 15:30 hasta las 18:30 horas.

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Cisterna

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

El Bosque

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos

Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Todo sobre Corte de luz