Anuncian corte de luz en cuatro comunas de la RM: Suministro estará interrumpido por hasta seis horas este sábado

23 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este sábado 24 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este sábado, Enel anunció trabajos programados en sectores de cuatro comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

Comunas con cortes de luz este sábado

Providencia desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas

Providencia desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas

Providencia desde las 10:30 horas hasta las 13:30 horas

Las Condes desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas

Santiago desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas

La Florida desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas

La Florida desde las 10:30 horas hasta las 17:00 horas

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