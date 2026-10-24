"Un año de su trágica muerte": Senador Cruz-Coke recuerda con emotiva fotografía a su primo e hijos asesinados en La Reina

24 oct. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

A modo de homenaje, el senador Luciano Cruz-Coke (EVO) compartió una emotiva fotografía para recordar a su primo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos, Federico y Eduardo, quienes fueron asesinados hace un año en la comuna de La Reina.

Senador Cruz-Coke recuerda a su primo e hijos

En la publicación compartida en su cuenta de Instagram, se puede la fotografía en la que aparece el parlamentario y su primo en sus años de juventud.

"Ayer recordamos en misa en el Verbo Divino a Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos Eduardo y Federico, al cumplirse un año de su trágica muerte", escribió el exministro de Cultura.

"Sus amigos, compañeros de curso, familiares y personas que los querían acompañaron la ceremonia. En recuerdo de su memoria, descansen en paz. Que Dios los tenga en su Reino", agregó.

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¿En qué va la investigación del caso?

A un año del triple homicidio, la investigación del caso sigue en desarrollo y hasta ahora el único imputado es Jorge Ugalde, el cuñado de Eduardo Cruz-Coke, que se mantiene en prisión preventiva.

De acuerdo al Ministerio Público, la principal hipótesis del crimen es un eventual conflicto relacionado con el patrimonio y herencias familiares; sin embargo, este posible móvil deberá ser aclarado en el proceso judicial.

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