SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 7.2 en Oceanía

24 oct. 2026 - 00:35 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile tras un sismo de magnitud 7.2 en Vanuatu, Oceanía.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo a través de su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo a los datos del SHOA, recepcionados a las 23:31 horas del viernes, el movimiento telúrico de magnitud 7.2 tuvo su epicentro a 247 km al noroeste de Lunganville.

Sin embargo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) cifró la magnitud del temblor en 6.9, ubicando su epicentro a 197 km al noroeste de Port-Orly.

Posteriormente, el organismo norteamericano ha reportado la ocurrencia de otros tres sismos en la misma zona con magnitudes de 6.3, 5.1 y 5.2.

Vanuatu es un país soberano ubicado en Oceanía, compuesto por un archipiélago de 83 islas ubicadas en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico".

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