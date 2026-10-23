Extienden plazo del FUAS 2027: Revisa la nueva fecha límite para optar a gratuidad, becas y créditos

23 oct. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante noticia recibieron miles de jóvenes y familias que buscan financiamiento para iniciar o continuar sus estudios el próximo año: el Ministerio de Educación confirmó una prórroga de dos semanas en el plazo de postulación a becas mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) para el proceso 2027.

Si bien la convocatoria inicial finalizaba el 22 de octubre, las autoridades fijaron como nueva fecha límite el jueves 5 de noviembre, permitiendo que quienes aún no realizan el trámite o deben corregir antecedentes puedan hacerlo a través del sitio web oficial.

¿Quiénes pueden realizar la postulación?

El proceso no exige estar matriculado previamente en una institución y está abierto a distintos perfiles de estudiantes:

Alumnos de cuarto medio : que egresan este año y proyectan ingresar a la universidad, centro de formación técnica o instituto profesional en 2027.

: que egresan este año y proyectan ingresar a la universidad, centro de formación técnica o instituto profesional en 2027. Nuevos postulantes : Personas que deseen empezar una carrera superior por primera vez.

: Personas que deseen empezar una carrera superior por primera vez. Estudiantes en curso sin beneficios : Quienes ya están estudiando una carrera técnica o profesional, pero actualmente pagan su arancel de manera particular.

: Quienes ya están estudiando una carrera técnica o profesional, pero actualmente pagan su arancel de manera particular. Búsqueda de un mejor beneficio: Alumnos que ya cuentan con alguna ayuda estatal, pero cumplen los requisitos para optar a una de mayor cobertura (por ejemplo, pasar de una beca a gratuidad).

En el caso de los alumnos que ya cuentan con gratuidad o becas vigentes y solo deben renovarlas, no es necesario que vuelvan a llenar el formulario.

Un solo trámite para todos los beneficios

Uno de los errores más comunes entre los postulantes es buscar un formulario exclusivo para la gratuidad. Desde la Subsecretaría de Educación Superior aclararon que el FUAS es un sistema unificado: al completar un solo registro, el sistema evalúa automáticamente la situación del estudiante para todas las ayudas disponibles.

A través de esta plataforma se puede acceder a:

Gratuidad

Becas de arancel: Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio, Excelencia Técnica, Excelencia Académica, entre otras.

Créditos estatales : Fondo Solidario y Crédito con Garantía Estatal (CAE).

: Fondo Solidario y Crédito con Garantía Estatal (CAE). Beneficios complementarios: Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES de Junaeb).

Durante la primera etapa de este proceso se registraron más de 400 mil solicitudes a nivel nacional, de las cuales más de la mitad corresponde a personas que realizan el trámite por primera vez.

Clave para el proceso: El Registro Social de Hogares

Junto con la extensión del plazo, las autoridades hicieron un especial llamado a revisar el estado del Registro Social de Hogares (RSH), ya que la información socioeconómica declarada en el FUAS se cruza de forma directa con la base de datos del Estado.

Para evitar retrasos en los resultados o diferencias en la asignación de beneficios, se recomienda entrar a la plataforma del RSH o acudir a la municipalidad correspondiente para verificar que la composición familiar y los ingresos declarados estén totalmente actualizados antes del cierre de las postulaciones.

Pasos para completar el FUAS