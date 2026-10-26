Cortes de luz en diez comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este lunes

26 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este lunes 26 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este lunes, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Joaquín

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Quilicura

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

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