59 detenidos por robo de cobre desde Codelco: excarabinero es acusado de liderar organización criminal

25 oct. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 59 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por una organización criminal dedicada al robo de cobre desde instalaciones de Codelco, específicamente de la División El Teniente, para luego comercializarlo en mercados informales.

Según la indagatoria, la banda sustraía remanentes de cobre, conocidos como rebabas, mediante una operación que incluía a trabajadores que entregaban información privilegiada sobre la ubicación del material y los turnos del personal de seguridad. En cada hecho se estima que robaban entre 300 y 800 kilos del mineral.

Entre los imputados figura un excarabinero, señalado como uno de los "cabecillas" encargados de coordinar la compra y venta del cobre sustraído. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, ya había sido condenado a 541 días en 2023 por receptación de cobre robado desde Codelco.

La indagatoria también identificó a dos contratistas de la minera que presuntamente entregaban información para facilitar los robos. Ambos fueron detenidos por personal de la PDI. Sobre su participación, desde la investigación explicaron que entregaban datos sobre la ubicación del material y los movimientos de los guardias.

La organización contaba con un sistema de contravigilancia que incluía drones, radios privadas, lenguaje en clave y cambios frecuentes de teléfonos para evitar las interceptaciones policiales. Además, algunos integrantes monitoreaban desde puntos elevados los movimientos del personal de seguridad.

En cuanto al destino del cobre, el Ministerio Público indicó que todavía se encuentra en una etapa inicial de la investigación y que una segunda fase buscará establecer quiénes compraban el mineral y si era comercializado en el extranjero.

Tras la audiencia de formalización, tres imputados quedaron en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad. Los cargos investigados incluyen robo de bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.