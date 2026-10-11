Codelco confirma oficialmente el fallecimiento de los dos trabajadores arrastrados por alud en El Teniente

11 oct. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, Codelco confirmó el fallecimiento de los dos trabajadores que fueron arrastrados por el alud de nieve que afectó al sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, en la región de O'Higgins.

La muerte del primer trabajador había sido previamente confirmada por Meganoticias y por sus familiares; sin embargo, ahora es la cuprífera estatal quien informa oficialmente el deceso de ambos trabajadores contratistas.

¿Qué dijo Codelco?

"Con profundo pesar, Codelco informa que en el marco de las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras el alud de nieve registrado esta tarde en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, fueron encontrados los dos trabajadores contratistas que permanecían desaparecidos", indicó la empresa.

"Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores", se informó inmediatamente después en el comunicado.

Pese a las críticas por la demora en la información, Codelco explicó que los protocolos para este tipo de emergencias establecen que la confirmación de fallecidos "se realiza una vez que la empresa contratista San Lorenzo informó previamente a la familia de los trabajadores".

"En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida", declaró la estatal.

En el documento también se informó que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran en el sitio del suceso desarrollando la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

"Ambos trabajadores pertenecen a la empresa subcontratista San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo", explicó la entidad.

"La Corporación reitera que la seguridad y la vida de las personas constituyen un valor esencial e irrenunciable de su gestión y que su prioridad en estos momentos está puesta en la atención de esta emergencia", agregaron.

Finalmente, se indicó que "Codelco continuará colaborando en el esclarecimiento de las circunstancias de este accidente y se mantendrá atenta a las medidas que tomen las empresas contratistas en el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos".

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