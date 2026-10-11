Se confirma un fallecido por alud de barro en la mina a rajo abierto de El Teniente

11 oct. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del alud de barro reportado en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco, las autoridades han confirmado la muerte de una persona.

Confirma un fallecido tras alud en El Teniente

El corresponsal de Meganoticias en la región de O'Higgins, Daniel Bahamondes, explicó que diversas autoridades confirmaron el fallecimiento del trabajador.

Además, se informó que la Brigada de Homicidios de la PDI ya se traslada hasta el lugar para investigar esta muerte ocurrida producto del alud de barro.

Alud de barro en El Teniente

El informe preliminar de Senapred indica que "a las 13:58 horas de hoy, se registró una avalancha en el sector denominado Cráter Norte, conocido como El Botadero, al interior de las instalaciones de CODELCO" en la comuna de Machalí.

Dicha situación "afectó a tres trabajadores que se encontraban realizando labores de inspección en el lugar".

"De manera preliminar, se informa que uno de los trabajadores logró evitar ser alcanzado por la avalancha, resultando ileso, mientras que los otros dos fueron arrastrados", agregaron.

Por su parte, Codelco sostuvo en el comunicado en el que informó de la emergencia que el alud de barro en el sector de la mina a rajo abierto ocurrió "producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país".

En cuanto a los afectados, la cuprífera estatal explicó que el trabajador rescatado fue "trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate".

Una de estas dos personas sería el fallecido; sin embargo, hasta el momento la empresa no se ha referido a esta muerte de uno de sus trabajadores de la División El Teniente.

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