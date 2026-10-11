Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue rescatado y otros dos están atrapados

11 oct. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un alud de barro se registró durante la tarde de este domingo en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco, "producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro" del país.

Según informó la empresa, tres trabajadores se encontraban en el sector al momento del incidente, por lo que se activaron de inmediato las acciones para resguardar su integridad.

"Uno de ellos fue rescatado y trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos trabajadores fueron ubicados y se iniciaron las labores para concretar su rescate", señaló la empresa estatal.

A través de un comunicado, Codelco reiteró que "la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión" y aseguró que continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender la emergencia.

Riesgo de aluviones por nuevo sistema frontal

Cabe destacar que este domingo un nuevo sistema frontal está ingresando a la zona central y afectará especialmente a la zona precordillerana y cordillerana, en donde se ubica la mina El Teniente.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región de O'Higgins, se esperan tormentas eléctricas y precipitaciones "en corto período de tiempo", por lo que ya se había advertido de la posibilidad de remociones en masa.

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