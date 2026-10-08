Contraloría detecta fallas en el control de tronaduras de Codelco y retrasos en las medidas para descontaminar Calama

08 oct. 2026 - 12:15 hrs.

Más de 17 años después de que Calama fuera declarada zona saturada por material particulado MP10, la ciudad todavía no cuenta con un Plan de Descontaminación Atmosférica vigente. Así lo advirtió la Contraloría en un informe que también observó fallas en la fiscalización de tronaduras de Codelco, retrasos en medidas para reducir el polvo y la falta de capacitación de monitores ambientales comunitarios.

El Informe Final N° 528, fechado el 5 de octubre y al que accedió Mega Investiga, auditó el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta entre marzo de 2024 y marzo de 2026. La Contraloría concluyó que ambas instituciones no aportaron antecedentes suficientes para levantar las observaciones formuladas y les pidió adoptar medidas correctivas.

Uno de los principales hallazgos apunta a la SMA. El organismo fiscalizador sostuvo que no contaba con mecanismos para revisar de manera sistemática la información que Codelco reporta sobre sus tronaduras, ni con responsables definidos o alertas ante eventuales desviaciones.

La revisión detectó que las divisiones Ministro Hales y Radomiro Tomic realizaron más de una tronadura en una misma jornada en cuatro ocasiones, entre 2024 y 2026. También identificó tres tronaduras de Ministro Hales fuera de los horarios establecidos y cuatro eventos ejecutados bajo condiciones meteorológicas que no se ajustaban a los parámetros definidos.

La Contraloría pidió a la SMA informar, dentro de 60 días hábiles desde la recepción del informe, el avance de una herramienta tecnológica para analizar automáticamente esos registros y generar alertas. También deberá reportar si incorporará el Plan Operacional de Tronaduras al programa de fiscalización ambiental de 2027.

El informe cuestionó además la implementación de medidas comprometidas por Codelco para reducir el polvo. La Seremi aprobó el plan de acción de la estatal en mayo de 2025, doce meses después de su presentación. En una visita a terreno realizada en junio de 2026, la Contraloría constató que la aplicación de bischofita no cubría todos los tramos previstos en los sectores Caletera y Cobija, debido a obras viales.

Además, encontró superposiciones entre rutas de barrido y lavado de calles de Codelco y las del municipio: una coincidía completamente y otras dos, parcialmente. Para la Contraloría, estas situaciones podían disminuir la eficacia de las acciones comprometidas.

Otra medida pendiente era la formación de monitores ambientales comunitarios. El programa contemplaba capacitar a 40 personas por año, pero Codelco informó que durante 2025 no se realizaron actividades y que la licitación seguía en trámite.La empresa propuso iniciar el programa con 120 participantes para cubrir el periodo 2024-2026. La Seremi deberá informar el estado de la medida y publicar los antecedentes de avance.

La auditoría también observó problemas en la red de monitoreo de calidad del aire. En la estación Calama Sur se detectaron diferencias entre los valores registrados por los equipos y el datalogger y los publicados en la plataforma AireCalama. En otras estaciones faltaban sistemas de respaldo eléctrico o planos de sus instalaciones. La Seremi deberá informar las gestiones para resolver estos puntos y actualizar los convenios de supervisión técnica.

Respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica, el informe señaló que, a septiembre de 2026, el proceso seguía en la etapa de elaboración del anteproyecto, pese a que la ciudad fue declarada zona saturada en 2009. Un plan aprobado en 2022 fue invalidado posteriormente por una sentencia judicial, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso en febrero de 2024.

La Contraloría instruyó a la Seremi y a la Subsecretaría del Medio Ambiente adoptar medidas para agilizar la elaboración del plan y reportar las gestiones realizadas en un plazo de 60 días hábiles.

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