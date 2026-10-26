Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en una comuna de la RM
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este lunes 26 de octubre se realizará un corte programado de agua en una comuna de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas.
El corte no contempla la totalidad de la comuna, ya que se centra en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Providencia
Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del martes 27 de octubre.
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