Niño de 3 años muere tras caer desde el piso 13 en Santiago Centro: Edificio no contaba con mallas de seguridad

27 oct. 2026 - 04:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de tres años falleció la noche del lunes 26 de octubre tras caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro, en la Región Metropolitana. El caso es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el menor fue trasladado hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como la ex Posta Central, recinto donde se constató su fallecimiento.

El subcomisario Sebastián Rojas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que el equipo policial concurrió al establecimiento de salud a solicitud del Ministerio Público. En ese contexto, detalló que se trataba de “un menor fallecido por muerte de precipitación desde altura”.

PDI detectó problemas en las medidas de seguridad

Tras las primeras diligencias, detectives se trasladaron hasta el departamento desde donde cayó el niño para realizar una inspección ocular del sitio del suceso.

Según informó el subcomisario Rojas, los investigadores establecieron que el inmueble “no contaba con medidas de seguridad y los seguros del ventanal de protección que daban acceso al balcón se encontraban en mal estado”.

Estos antecedentes forman parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la caída. Por ahora, la investigación continúa a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El detective señaló que “se continúan las diligencias de investigación tendientes a establecer los hechos materia de investigación”.

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