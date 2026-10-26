Mujer boliviana muere tras lanzarse de auto para escapar de presunto abusador en Melipilla: Conductor la engañó con falso trabajo

26 oct. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Melipilla investiga la muerte de una mujer boliviana que se lanzó desde un vehículo en movimiento tras ser víctima de abuso sexual en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

Víctima se lanzó de un vehículo en movimiento

De acuerdo al fiscal de Melipilla, Luis Carreño, el hecho ocurrió la mañana del jueves 22 de octubre mientras la mujer caminaba.

En medio de su trayecto, fue abordada por un hombre chileno que habría intentado subirla mediante engaños a su vehículo.

Según explicó, el imputado le ofreció trabajo y, una vez que ella subió al automóvil, reinició la marcha y comenzó a realizar gestos de connotación sexual en su contra.

El ataque "provocó que la víctima, atemorizada, se arrojara desde el automóvil en movimiento", indicó el persecutor.

"Esto le causó graves lesiones que posteriormente le provocaron su muerte debido a un fuerte traumatismo en la cabeza", agregó.

Imputado quedó en prisión preventiva

Tras lo ocurrido, el imputado huyó del lugar sin prestarle auxilio y fue detenido horas más tarde. El viernes se le formalizó por abuso sexual y por no prestarle ayuda a la víctima, quedando en prisión preventiva.

Hasta ese entonces, la mujer seguía con vida. Sin embargo, ahora que se confirmó su muerte, desde la fiscalía solicitarán una nueva audiencia para reformalizar al imputado por la responsabilidad que le cabe en el fallecimiento.