Las dos zonas de Chile donde se podrían generar terremotos "supershear" como el que sacudió Venezuela

05 nov. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026 puso en evidencia un fenómeno sísmico que podría tener consecuencias importantes para Chile en el futuro.

Se trata de las rupturas supershear, en las que la fractura avanza a una velocidad superior a la de las ondas sísmicas de corte y puede generar movimientos del suelo de gran intensidad.

Terremoto en dos fallas

El sismo venezolano involucró dos sistemas de fallas, una continental que luego conectó con otra oceánica. La ruptura se extendió por cerca de 230 kilómetros y alcanzó velocidades superiores a los 5 kilómetros por segundo en algunos sectores.

"Eso puede generar pulsos más largos en aceleración que pueden producir daño como los que se vieron ahí", explicó Sebastián Riquelme, jefe de operaciones del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Las dos fallas de Chile que podrían generar este fenómeno

Chile también cuenta con grandes sistemas de fallas corticales cuyas características geométricas podrían permitir rupturas complejas de este tipo. Se trata de:

Falla Magallanes-Fagnano: está asociada al terremoto de 1949 en Tierra del Fuego, cuyos efectos se sintieron en Punta Arenas.

está asociada al terremoto de 1949 en Tierra del Fuego, cuyos efectos se sintieron en Punta Arenas. Sistema de fallas Liquiñe-Ofqui: se extiende por más de 1.000 kilómetros desde la región del Biobío hasta Aysén y está compuesto por múltiples segmentos interconectados.

Sobre estas estructuras, Riquelme explicó que las fallas corticales son superficiales y que sus características deben ser consideradas al estudiar posibles escenarios sísmicos.

"No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero es algo que hay que estudiar", advirtió.

¿Por qué es importante estudiar posibles rupturas supershear?

El terremoto de Venezuela también evidenció la necesidad de incorporar este tipo de fenómenos en los estudios de amenaza sísmica de Chile.

"Los terremotos corticales pueden generar este tipo de ruptura supershear y esta característica debe ser incorporada en los mapas de amenaza para su evaluación e investigación", señaló el jefe de operaciones del CSN.

Esto implica considerar la posibilidad de que varios segmentos de fallas se activen durante un mismo terremoto y que la fractura avance a velocidades superiores a las convencionales.

Estudiar estos escenarios permitiría mejorar los modelos de amenaza sísmica, las estimaciones del movimiento del suelo y los criterios de diseño de infraestructura en el país.

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