Temblor se percibe en el norte del país: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

04 nov. 2026 - 06:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles se percibió un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 06:13 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 189 kilómetros al norte de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 240 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.