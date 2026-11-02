Temblor se registra en la zona centro norte del país: Revisa el epicentro del movimiento telúrico

02 nov. 2026 - 23:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró en la noche de este lunes 2 de noviembre en la zona centro norte del país, cuando el reloj marcaba las 23:13 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 23 kilómetros al noroeste de Vallenar, región de Atacama. La profundidad fue de 43 kilómetros.

Por el momento, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos debido al sismo.

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