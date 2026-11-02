Cortes de luz en Santiago: Revisa las 12 comunas que tendrán interrupciones este martes 3 de noviembre

02 nov. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 3 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

Lampa (Batuco)

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas de este martes 3 de noviembre.

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén

Desde las 08:00 hasta las 12:00 horas de este martes 3 de noviembre.

La Florida

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Macul

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo

Desde las 13:30 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel

Desde las 10:30 hasta las 11:30 horas.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú

Desde las 12:00 hasta las 13:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.

Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Cerrillos

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas de este martes 3 de noviembre.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.

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