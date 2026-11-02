Cortes de luz en Santiago: Revisa las 12 comunas que tendrán interrupciones este martes 3 de noviembre
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este martes 3 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.
Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
Lampa (Batuco)
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas de este martes 3 de noviembre.
Ir a la siguiente nota
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Peñalolén
Desde las 08:00 hasta las 12:00 horas de este martes 3 de noviembre.
La Florida
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Macul
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Lo Espejo
Desde las 13:30 hasta las 14:00 horas.
Pudahuel
Desde las 10:30 hasta las 11:30 horas.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Maipú
Desde las 12:00 hasta las 13:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.
Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
Cerrillos
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas de este martes 3 de noviembre.
¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?
Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.
Leer más de
Notas relacionadas
- Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para este lunes: Revisa si la tuya será afectada
- Corte de luz afectará tres comunas de la RM y durará hasta seis horas: Revisa los sectores que estarán sin suministro este domingo
- Durará hasta seis horas: Corte de luz afectará a sectores de cuatro comunas este sábado 31 de octubre