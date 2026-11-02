Temblor sacude al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud de sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 22:41 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de Camiña, a 108 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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