Cerca de 20 islas privadas están a la venta en el sur de Chile: ¿Cuánto cuestan?

02 nov. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Alrededor de 20 islas privadas tienen actualmente ofertas públicas de venta entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, según un catastro de la consultora inmobiliaria Colliers. La cifra representa un aumento cercano al 25% respecto de 2025, cuando se contabilizaban unas 16 propiedades disponibles.

La oferta se concentra principalmente en las regiones de Aysén y Los Lagos. A estas propiedades se suman otras tres islas fiscales que el Ministerio de Bienes Nacionales mantiene en su listado de futuras licitaciones, destinadas a proyectos turísticos en las regiones de Los Ríos y Magallanes.

"El mayor número de propietarios que sale a vender se explica por la percepción de 'buen momento' tras cierres como Guafo", explicaron desde la consultora inmobiliaria.

Los precios y las islas disponibles

De acuerdo con Colliers, los valores por hectárea presentan grandes diferencias que dependen del "tamaño, la cercanía a centros urbanos, el acceso y la infraestructura", explica la asesora inmobiliaria: Parten en torno a los US$800 en terrenos insulares de gran extensión, como los ubicados en Traiguén, y superan los US$300.000 en pequeños islotes lacustres que cuentan con viviendas.

Entre las propiedades con precios más altos está la Isla Virgen, en Traiguén, región de Aysén, por la que se piden US$35 millones. Tiene una superficie de 44 mil hectáreas. También figura la Isla San Pedro, al sur de Quellón, en Los Lagos, que se ofrece por US$12 millones y cuenta con 6.000 hectáreas.

Otras propiedades tienen valores inferiores a los US$5 millones. Entre ellas están Isla García, en Cisnes, por US$4,2 millones; Isla Diego Portales, en Puerto Natales, por US$3 millones; una isla en Tortel y otra en Lacao, ambas por US$2,1 millones e Isla Imelev, en Castro, por US$1,9 millones.

Según Colliers, entre los posibles compradores hay fundaciones y organizaciones dedicadas a la conservación, grupos de inversión familiar, desarrolladores turísticos y personas interesadas en adquirir estos terrenos para uso privado o familiar.