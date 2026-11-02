Tragedia en medio de un matrimonio en Pakistán: Dos muertos y 18 heridos deja estampida durante la celebración de popular tiktoker

02 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una celebración previa a una boda terminó con dos personas fallecidas y otras 18 heridas en la ciudad de Sialkot, en Pakistán. El incidente ocurrió durante la fiesta de matrimonio del creador de contenido Ansar Jatt, conocido en redes sociales como "Mr. Patlu".

La causa de la tragedia fue una estampida que se produjo luego de que el tiktoker anunciara el sorteo de un automóvil, 50 motocicletas y premios en efectivo entre los asistentes. La convocatoria reunió a más de 5.000 personas, según informó el portavoz policial de la ciudad, Khurram Shehzad.

La investigación apunta también a que los organizadores habían difundido los sorteos en redes sociales para atraer más público.

Cargos y búsqueda del organizador

De acuerdo con los primeros antecedentes, las puertas del recinto estaban cerradas y fueron abiertas repentinamente, lo que provocó que la multitud se aglomerara y se produjera la estampida.

Las autoridades presentaron cargos contra nueve personas identificadas, entre ellas el propio Ansar Jatt, además de entre 40 y 45 guardias de seguridad que todavía no han sido identificados. Se les atribuyen presuntas infracciones a las normas de seguridad y a las condiciones del permiso otorgado para realizar el evento.

La policía detuvo a seis de los acusados y mantiene la búsqueda de Mr. Patlu, quien permanece prófugo. En tanto, el tiktoker publicó un video durante la mañana del lunes en el que apareció llorando y se refirió a la situación que enfrenta: "No hay nadie conmigo en este momento, estoy completamente solo".