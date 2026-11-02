Municipalidad de Papudo anuncia querella criminal tras disparos durante partido de fútbol amateur

02 nov. 2026 - 19:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave incidente de violencia interrumpió la jornada de fútbol amateur del sábado 31 de octubre en el Estadio Municipal de Papudo.

Durante un encuentro entre los clubes Caupolicán de Cachagua y Unión Católica, se registraron disparos al aire que provocaron momentos de temor entre los asistentes y obligaron a suspender los partidos que aún estaban programados.

Ante lo ocurrido, la Municipalidad de Papudo condenó los hechos a través de un comunicado y anunció acciones legales contra quienes resulten responsables.

En ese contexto, la administración comunal informó que “presentaremos una querella criminal por los hechos constitutivos de ello y adoptaremos las medidas legales y administrativas que correspondan”.

Además, el municipio informó que citará a los clubes y dirigentes de la liga para que “nos den explicaciones sobre las sanciones aplicadas”, junto con exigir medidas que eviten que hechos como el ocurrido se repitan.

Desde el municipio también informaron que equipos municipales y Carabineros activaron los protocolos correspondientes y recabaron los antecedentes del incidente.