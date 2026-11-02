Mujer denunció violación y terminó detenida por sedar, maniatar y robar a hombre en Temuco

02 nov. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer terminó detenida luego de haber realizado una denuncia por violación en Temuco, región de La Araucanía, ya que se comprobó que había entregado un falso testimonio.

La investigación detectó inconsistencias en su relato y que había inventado la acusación para encubrir el asalto que ella había cometido.

La falsa denuncia

El subprefecto Iván Rubilar, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Temuco, explicó que la investigación comenzó con la denuncia de la mujer de 42 años, quien aseguró que un hombre conocido la había intimidado con un arma de fuego y trasladado hasta su departamento para agredirla sexualmente.

“Mientras se desarrollaban estas diligencias y se tomó declaración a la víctima, se lograron detectar inconsistencias alrededor de esta, motivo por el cual se le solicitó de manera voluntaria tener acceso a su teléfono celular, logrando detectar que detrás de esta denuncia se escondía un delito de robo con violencia cometido contra a un sujeto de 46 años de edad”, señaló.

El robo durante una cita

De acuerdo con la declaración del hombre, el jueves pasado se reunió con la mujer en su departamento, pese a que inicialmente le había propuesto encontrarse en el centro de Temuco. Después de compartir comida rápida y tomar un café que ella le sirvió, comenzó a sentirse mal y se fue a dormir.

“Este hombre indicó que despertó alrededor de las 18:00 horas amarrado de pies y manos, y al detectar que esta mujer todavía estaba en el departamento, le solicitó explicaciones por lo que estaba sucediendo”, detalló.

Según la denuncia, durante el enfrentamiento la mujer presuntamente le habría inyectado una sustancia en el brazo con una jeringa e intentado agredirlo con un cuchillo. El hombre logró refugiarse en su dormitorio y esperó hasta que ella abandonara el departamento.

Tras advertir que le habían sustraído dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentos personales y tarjetas bancarias, acudió a constatar lesiones y solicitó un examen toxicológico. Según explicó Rubilar, la víctima tomó esa decisión porque la mujer le habría dicho que le había inyectado cianuro. Posteriormente, denunció el robo ante Carabineros.

Recuperaron especies y encontraron drogas

Con los antecedentes reunidos, los detectives ingresaron a un inmueble en Temuco, donde encontraron gran parte de las especies denunciadas como robadas, entre ellas un notebook, dinero y tarjetas. Un teléfono celular aún no ha sido recuperado y su paradero continúa bajo investigación.

En el domicilio también fue detenida una segunda mujer, de nacionalidad colombiana y con situación migratoria irregular. En el lugar encontraron cannabis y clorhidrato de cocaína, por lo que fue arrestada por receptación y microtráfico de drogas.

Además, el procedimiento permitió incautar medicamentos sujetos a control psicotrópico, cuatro teléfonos celulares, un disco duro y tres memorias microSD, que serán sometidos a análisis.

Ambas mujeres serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco. La investigación sigue en curso para recuperar la especie pendiente y establecer si las detenidas estarían vinculadas con otros hechos de similares características.