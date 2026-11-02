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Meteorología emite avisos por "probables tormentas eléctricas" en 4 regiones para esta semana

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en los próximos días a sectores de cuatro regiones del país.

Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por tormentas eléctricas en la zona norte

Debido a una condición de "dorsal en altura", el aviso está vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles 4 de noviembre, en la Cordillera de la región de Arica y Parinacota.

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El organismo precisó que el fenómeno se presentaría "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Aviso por tormentas eléctricas en la zona sur

Asimismo, en diversos sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, también se emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas".

La medida está vigente desde la mañana hasta la tarde de este martes 3 de noviembre, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".

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En específico, estos serán los sectores que se verían afectados por región:

  • La Araucanía: Cordillera de la Costa y valle
  • Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera
  • Los lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, valle y Chiloé

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