Demócratas conquistan el Congreso de EEUU y dejan a Trump sin mayoría en ambas cámaras

04 nov. 2026 - 05:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido Demócrata consiguió una contundente victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y se quedó con el control de ambas cámaras del Congreso, en un resultado que representa un duro revés para el presidente Donald Trump y compromete el tramo final de su mandato.

Demócratas conquistaron bastiones republicanos

La oposición ganó la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio, además de bastiones tradicionalmente republicanos como Texas, Iowa y Kansas.

Uno de los resultados más destacados se registró en Texas, donde James Talarico, un pastor presbiteriano, consiguió una victoria sobre el republicano Ken Paxton, quien contaba con un fuerte respaldo de Trump.

En el mismo estado, Gina Hinojosa venció a Gregg Abbott, el republicano que buscaba la reelección. En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido para el Senado por ese estado desde 1932, mientras que Iowa eligió a su primer senador demócrata desde 2008.

Otro resultado destacado ocurrió en Michigan, donde Abdul El Sayed celebró su victoria en una reñida contienda que lo convertiría en el primer musulmán elegido para el Senado estadounidense.

En tanto, los republicanos que consiguieron imponerse lo hicieron con márgenes más estrechos que en elecciones anteriores. En Florida, por ejemplo, el gobernador electo Byron Donalds ganó con una ventaja de apenas 1,5 puntos porcentuales, muy por debajo de los 20 puntos con que Ron DeSantis se impuso hace cuatro años.

Trump reconoce la derrota y destaca campaña demócrata

Tras conocerse los resultados, Trump manifestó su disposición a aceptar la derrota republicana durante una conversación con periodistas de The New York Times.

"Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados", señaló el mandatario, citado por el periódico.

Posteriormente, en una entrevista con Fox News, también reconoció el desempeño de sus adversarios: "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo. Pelearon duro".

Sin embargo, cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo de la oposición, el presidente había intentado desmarcarse de la derrota de su partido y aseguró en redes sociales que los republicanos habrían ganado por una amplia diferencia si él hubiese sido candidato. "Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!", escribió.

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