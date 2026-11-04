Beneficio por años cotizados: ¿Cuántas cotizaciones deben tener las mujeres para recibirlo?

04 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es uno de los aportes contemplados en la Reforma de Pensiones, cuyo objetivo es incrementar las jubilaciones de las personas que han realizado cotizaciones durante su vida laboral.

Se trata de un aporte mensual adicional, expresado en Unidades de Fomento (UF), que se entrega a personas pensionadas por vejez o invalidez en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o compañía de seguros de vida, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Uno de los aspectos relevantes de este beneficio es que contempla requisitos distintos para hombres y mujeres. En el caso de estas últimas, la cantidad mínima de cotizaciones exigidas aumentará gradualmente durante los próximos años.

¿Cuántos años de cotizaciones necesitan las mujeres para recibir el beneficio?

De acuerdo con ChileAtiende, actualmente las mujeres deben acreditar un mínimo de 120 meses cotizados, equivalentes a 10 años, para acceder al Beneficio por Años Cotizados.

Sin embargo, esta exigencia tendrá modificaciones progresivas. A partir de enero de 2028, el requisito aumentará a 132 meses, es decir, 11 años de cotizaciones.

Posteriormente, el mínimo crecerá en 12 meses adicionales por cada 24 meses transcurridos, hasta alcanzar los 180 meses (15 años) en 2036.

De esta manera, el aumento gradual del requisito para las mujeres será el siguiente:

Hasta diciembre de 2027: 10 años de cotizaciones (120 meses).

Desde enero de 2028: 11 años de cotizaciones (132 meses).

Desde enero de 2030: 12 años de cotizaciones (144 meses).

Desde enero de 2032: 13 años de cotizaciones (156 meses).

Desde enero de 2034: 14 años de cotizaciones (168 meses).

Desde enero de 2036: 15 años de cotizaciones (180 meses).

¿Qué otros requisitos deben cumplir las mujeres?

Además de contar con el mínimo de cotizaciones exigido, las beneficiarias deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Estar pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, conforme al Decreto Ley N° 3.500.

En cuanto al número máximo de cotizaciones consideradas para el cálculo, ChileAtiende establece un límite de 300 meses, equivalentes a 25 años.

¿Cuánto dinero entrega el Beneficio por Años Cotizados?

El aporte corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones.

Este monto se suma directamente a la pensión que recibe la persona beneficiaria. Además, el aporte se entrega automáticamente, por lo que no es necesario realizar una postulación.

ChileAtiende también precisa que las personas que ya no tengan fondos en su cuenta individual de AFP, es decir, cuyo saldo sea cero, igualmente recibirán el beneficio si cumplen con las condiciones establecidas.

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