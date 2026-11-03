Bono por Deber Asistencia Escolar: Estos son los requisitos para cobrarlo

03 nov. 2026 - 10:30 hrs.

El Estado entrega distintos beneficios económicos a las familias que cumplen con determinadas condiciones. Uno de ellos es el Bono por Deber de Asistencia Escolar, un aporte mensual destinado a incentivar la asistencia a clases de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con información publicada por ChileAtiende, este beneficio contempla un pago de $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con las condiciones establecidas. Sin embargo, no está disponible para todas las familias, ya que se encuentra dirigido a quienes forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Deber de Asistencia Escolar?

Según ChileAtiende, las familias deben cumplir con las siguientes condiciones para acceder al beneficio:

Ser usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando educación básica o media en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Que los estudiantes registren una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

En el caso de los meses de enero y febrero, se considera la asistencia promedio correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre del año anterior.

¿Se debe postular al Bono por Deber de Asistencia Escolar?

Una de las características de este aporte es que no requiere postulación, por lo que las familias que cumplen con las condiciones pueden acceder automáticamente a las transferencias.

ChileAtiende explica que la acreditación de la asistencia escolar mensual está a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que las familias no deben realizar trámites adicionales para demostrar que los estudiantes cumplen con el porcentaje exigido.

Además, el organismo señala que las transferencias se activan cuando la familia firma el Plan de Intervención y la carta de compromiso, instancia en que pasa a ser usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Para 2026, el Bono por Deber de Asistencia Escolar entrega $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos. El aporte es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado.

Respecto de la modalidad de pago, las familias pueden elegir entre recibir el dinero mediante depósito bancario o CuentaRUT, o cobrarlo presencialmente en sucursales de BancoEstado y de la Caja de Compensación Los Héroes.

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