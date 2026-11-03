"Si Dios quiere, próximamente": Disley Ramos y Claudio Valdivia adelantan importante paso en su relación

03 nov. 2026 - 11:07 hrs.

La relación entre Disley Ramos y Claudio Valdivia podría dar un importante paso. A casi un año de haber iniciado su romance, la influencer y el exfutbolista sorprendieron al entregar detalles sobre sus planes a futuro y la posibilidad de comenzar una vida juntos.

La revelación ocurrió a través de las historias de Instagram de Valdivia, quien abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores. Entre las consultas que recibió, varias estuvieron relacionadas con su vínculo sentimental con la exchica reality.

¿Disley Ramos y Claudio Valdivia se irán a vivir juntos?

Una de las preguntas apuntó directamente a la posibilidad de que ambos ya estuvieran compartiendo hogar. Ante la consulta, el exfutbolista le pidió ayuda a su pareja para responder.

Fue entonces cuando Disley aclaró que todavía no viven oficialmente juntos, aunque dejó entrever que la situación podría cambiar próximamente.

"No, pero técnicamente sí. Si Dios quiere, próximamente", respondió la influencer, dando luces de que la convivencia sería uno de los próximos proyectos de la pareja.

Aunque ninguno entregó una fecha concreta ni mayores detalles sobre una eventual mudanza, sus palabras despertaron el interés de sus seguidores respecto de esta nueva etapa de su relación.

Las otras revelaciones de la pareja

Durante la misma dinámica, Claudio Valdivia también recibió una pregunta sobre cómo se lleva Disley Ramos con su hijo Gaspar, fruto de su anterior relación con la modelo argentina Sabrina Sosa.

Frente a la consulta, el exfutbolista destacó la cercanía entre ambos y respondió: "Increíble. Disley es amorosa".

Además, otra de las historias llamó la atención por una posible proyección familiar. Cuando le preguntaron a Valdivia si le gustaría tener más hijos, compartió una fotografía en la que Disley aparecía haciendo el número tres con una de sus manos.

Sin embargo, no entregaron una explicación adicional que permita confirmar un proyecto concreto de ampliar la familia.

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