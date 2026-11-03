José de Gregorio aclara que "Chile está en una recesión" y que "nunca el Banco Central estuvo tan lejos de la meta"

03 nov. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Ahora Es Cuando, de Radio Infinita, el exministro y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, analizó el complejo escenario económico que atraviesa Chile y advirtió que el país enfrenta una recesión, con un desempeño que calificó como "muy pobre" y "bastante menor" a lo que se esperaba hace un año.

El economista también puso el foco en la persistencia de la inflación y el tiempo que ha tomado acercarse al objetivo del 3% fijado por el Banco Central. "Nunca el Banco Central había estado tanto tiempo tan desviado a la meta", sostuvo, al recordar que, pese a la reducción desde los niveles de dos dígitos registrados después de la pandemia, el indicador se ha mantenido en torno al 4%.

De Gregorio explicó que la economía chilena enfrenta problemas tanto de oferta como de demanda. Entre los primeros mencionó el encarecimiento del petróleo y factores climáticos, mientras que en el segundo grupo apuntó al menor gasto de los consumidores, la incertidumbre y la falta de inversión de las empresas. A su juicio, este escenario limita el margen de acción de las autoridades económicas.

No descarta que se rebaje la tasa de interés

En ese contexto, planteó que durante los próximos meses no debería descartarse evaluar una rebaja de la tasa de interés, aunque reconoció que se trata de una decisión compleja. "Yo no descartaría considerar una rebaja de tasa", afirmó, argumentando que parte del aumento de la inflación responde al precio del petróleo y que la debilidad de la actividad podría contribuir a moderar la inflación subyacente.

El exjefe del Banco Central también abordó el aumento de la deuda pública y el desempleo juvenil. Sobre este último punto, manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar trabajo e independizarse, y sostuvo que el país necesita avanzar en cambios estructurales para enfrentar los problemas económicos.

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