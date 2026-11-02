Álvaro Elizalde apunta contra ministro Rabat por la crisis en Justicia: "Sí ha cometido infracciones legales"

02 nov. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro y exsenador Álvaro Elizalde cuestionó duramente la gestión del Gobierno frente a la crisis que atraviesa el Ministerio de Justicia, a raíz de la controversia por el otorgamiento de rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales.

En entrevista con Ahora Es Cuando de Radio Infinita, sostuvo que el ministro Fernando Rabat debió dejar su cargo y que el Presidente José Antonio Kast debería haberlo removido.

“El ministro sí ha cometido infracciones legales”, afirmó Elizalde al ser consultado por la eventual acusación constitucional que la oposición prepara contra el titular de Justicia. El exsenador aclaró que esperará conocer los argumentos de la acción antes de emitir un juicio definitivo, pero sostuvo que, a su entender, existen antecedentes jurídicos que podrían respaldarla.

"Debiera dar un paso al costado"

En concreto, apuntó a la aplicación de la Ley 21.421, que excluye de determinados beneficios a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad. Según Elizalde, Rabat debió reconocer el error y rechazar las solicitudes de estos beneficios.

“Creo que el ministro Rabat, si efectivamente está comprometido con su propio Gobierno, él debiera dar un paso al costado, y si no, el Presidente, bueno, debiera reemplazarlo”, afirmó. Además, consideró que el ministro se ha convertido en “una pesada mochila para el propio Gobierno y para el propio Presidente de la República”.

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