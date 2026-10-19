URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Nacional

Juan Manuel Astorga por conmemoración del 18 de octubre: "Mirar al futuro exige hacerse cargo del pasado, no borrarlo"

19 oct. 2026 - 10:00 hrs.

En su editorial en Radio Infinita, Juan Manuel Astorga profundizó en la conmemoración del 18 de octubre. Habló de diagnóstico no resuelto y que ganaron los extremos. ¡Video!

Leer más de

Notas relacionadas