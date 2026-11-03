"Ya no hay amor, hay solo amistad": El nuevo eliminado en Volverías con tu ex? 2

03 nov. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Esta noche, el capítulo 86 de "¿Volverías con tu ex? 2" estará marcado por un infartante duelo de eliminación y un drástico cambio en el reality que marcará el rumbo de todos los participantes.

El duelo, que consistirá en un circuito que involucrará fuerza, rapidez y equilibrio, pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán evitar la eliminación, en una reñida competencia donde además estarán presentes las rivalidades y tensiones entre los integrantes de las distintas parejas.

El esperado duelo de eliminación será entre Tom Brusse y Camila Nash versus el trío de Luis Mateucci, Nicole "Luli" Moreno y Bárbara Muriel.

La nueva competencia por salvarse de la eliminación

Antes del duelo, Tom le dedicará unas lindas palabras a Camila: "La quiero mucho, pero prefiero verla feliz con otra persona porque yo sé que no la voy a hacer feliz", confesará.

Por su parte, Luis Mateucci tendrá que decidir con quién competirá, si con Luli o con Bárbara. A petición de Bárbara, el argentino competirá con ella, pues se lo pedirá para poder "eliminar ella misma" a Camila Nash, con quien tiene una fuerte enemistad.

Mateucci y Bárbara tomarán la delantera desde el inicio, al ser más rápidos moviendo fardos de paja para encontrar una llave. Camila acortará la distancia en la ratonera y pasando el corazón por una red, pero no será suficiente.

El poco equilibrio de Tom les perjudicará hasta el último minuto: el DJ marroquí-francés se ofuscará y lanzará el corazón por los aires al ver que Mateucci y Bárbara están a solo segundos de ganar, dando por perdida su oportunidad de salir victorioso.

¿Quién será eliminado?

Tras perder, Tom elegirá el sobre dorado que contendrá la palabra "mujer". Así, Camila Nash deberá tomar la gran decisión: ¿amor u olvido?.

"Si bien ha sido una semana difícil para mí, no acostumbro a abandonar nada, jamás, y ya no hay amor, hay solo amistad, así que, olvido, mi querido Tom". Ante esto, Tom la abrazará y le dirá: "Te quiero mucho, gracias por todo, espero verte pronto".

"Tengo mucha pena de irme porque es un programa increíble. Como las montañas rusas había días buenos y días malos", expresará el eliminado antes de abandonar el resort.