"Hubo gente que se metió": Faloon reconoce que hubo terceros involucrados en sus problemas con Rai Cerda

29 oct. 2026 - 17:53 hrs.

El capítulo 83 de Volverías con tu ex? 2 mostró una cara distinta de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, que dejaron atrás las discusiones más explosivas para sentarse a conversar con calma sobre lo que ha pasado entre ellos dentro y fuera del encierro.

Todo partió con una conversación mucho más tranquila que las anteriores, en la que ambos reflexionaron sobre el desgaste de su relación. Rai fue el primero en abrir el tema con una pregunta directa. “¿Por qué peleábamos afuera tanto, sin motivo alguno? ¿Por qué nos distanciamos si podíamos estar cerca?”, planteó.

Faloon le recordó que no todo dependía de ellos dos. “Tú sabes que pasaron otras cosas, gente que se metió”, le señaló. Raimundo quiso entender cuánto pesaba eso en una relación entre dos personas que se aman, y ella fue sincera en su respuesta.

“Yo no lo podía controlar, en ese minuto sí me importó eso… Los límites que pusiste tú no fueron los que yo necesitaba”, confesó la rubia. Rai intentó llevar la conversación hacia la conciliación. “Démonos cuenta de lo que está pasando, al nivel que hemos llegado, al nivel de la discusión cuánto ha escalado”, dijo.

Fortaleciendo el vínculo

Al día siguiente, la pareja fue invitada a un romántico desayuno con preguntas pensadas para fortalecer su vínculo. La primera apuntó al mejor consejo que se han dado. Faloon destacó los pequeños consejos de Rai, que le han servido para ver detalles que ella antes no notaba.

Raimundo, por su parte, rescató lo que ha aprendido de ella: no sobreanalizar tanto las cosas y dejarse confiar por la persona que dice amarlo. Un intercambio que mostró cuánto se observan y se influyen mutuamente.

También recordaron el día más lindo de su relación, y Faloon no dudó en elegir el momento en que Rai quiso conocer a sus hijos. “Te dije ‘voy a buscar a los niños y si tú quieres te vas’, y me dijiste ‘anda a buscarlos, te espero’, ay no, me derrito”, contó, visiblemente emocionada.

La diferencia de edad entre ambos, de diez años, también fue tema. Faloon comentó con humor que a ella “no se le nota”, tirándose flores por su aspecto a sus 37 años. Rai le respondió con cariño: “Me encanta tu madurez, pero también tienes esa alma de cabra chica, porque si fueras una señora sería aburrido”.

Luego le preguntó si alguna vez pensó que estaría con alguien como él, y la respuesta de Faloon fue la más honesta de la mañana. “¿Quién va a querer a esta mujer que pasó por esto, que tiene estas responsabilidades? Nadie, menos un joven que está en otra etapa de la vida”, reconoció, agregando que él da una lección a mucha gente sobre el estigma que existe hacia las mujeres separadas y con hijos.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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