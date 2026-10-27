"Qué ridículo": Faloon se cansó de las bromas de Karol Lucero en Volverías con tu ex? 2

27 oct. 2026 - 11:26 hrs.

El capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2 dejó una de las dinámicas más picantes de la temporada, con Karol Lucero retomando su rol de animador para conducir el llamado "Círculo de Fuego", una actividad donde los participantes tuvieron que decirse sus verdades más incómodas cara a cara.

La actividad consistía en que Karol llamaba a cada participante al frente y les hacía una pregunta que retrataba situaciones vividas con sus compañeros, quienes podían terminar siendo mandados al polémico círculo. Una dinámica que prometía tensión desde el primer minuto.

"Me acuerdo de tu nombre completo"

Cuando llegó el turno de Faloon, Karol la llamó con su nombre completo y hasta recordó su fecha de cumpleaños, un detalle que no pasó desapercibido. "Faloon Denisse Larraguibel López. Me acuerdo de tu nombre completo. 20 de febrero, acuariana", dijo Lucero. La respuesta de ella fue fría y directa: "¿Quién no? Eso está en todos lados".

La pregunta que le hizo Karol apuntó a quién consideraba la más "calienta sopa" de la casa. Faloon no dudó y eligió a Camila Nash. "Porque la calienta y no la pescan. Sin resultados", la definió, con la contundencia que la caracteriza dentro del encierro.

Camila, lejos de quedarse callada, intentó usar el momento para ponerla celosa sugiriendo que le preguntaran a Rai sobre el tema.

Karol siguió indagando y le preguntó a Faloon si algún hombre había intentado algo con ella. "No, nadie", respondió ella. Lucero redobló la broma recordando los años que estuvieron juntos: "¡Inaccesible, son pocos los que llegan ahí, son pocos!". La respuesta de Faloon fue lapidaria: "Qué ridículo".

Flavia también salió al ruedo

Faloon también mandó a Flavia Laos al círculo de fuego por la misma razón. Las definió con una frase que no dejó espacio para la ambigüedad: "Par de despechadas y calienta sopa", dijo, consolidando su postura sobre ambas con pocas palabras y mucho impacto.

Flavia al pasar al círculo desató una conversación sobre si Luis Mateucci era su tercera opción dentro del encierro, y Karol no desaprovechó la oportunidad para lanzarle algunos comentarios al argentino que lo tocaron profundo.

Lucero le dijo a Flavia "te quedaste con el más bobo" y luego usó una metáfora que generó reacciones inmediatas. "Hay un concepto en el mar chileno que es el huiro, lo que bota la ola, ¿qué opinas de que tus compañeros digan que eres la tercera opción?", le preguntó, dirigiéndose indirectamente a Mateucci.

Luis intentó restarle importancia al comentario durante la actividad, pero al terminar no pudo ocultar su molestia. Le confesó a Camila lo que realmente pensaba del animador. "¿Se piensa que me va a agarrar pal h… ese pelotudo a mí?", le dijo, dejando en evidencia que los comentarios de Karol le habían calado más de lo que quería mostrar.

Una noche más en Volverías con tu ex? 2 donde Karol Lucero demostró que no llegó solo a buscar a su ex, sino también a agitar el ambiente con su estilo de animador que no le teme a las verdades incómodas.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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