Alvarado critica foto de subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en avión de la FACh: "Fue un profundo error"

27 oct. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, calificó como un "profundo error" que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, publicara en redes sociales una fotografía suya hablando por teléfono a bordo de un avión de la FACh.

Pavez viajó a República Dominicana para participar en un encuentro que permitirá al Gobierno evaluar su eventual adhesión a la Coalición Americana contra los Carteles, ante dudas sobre los alcances del acuerdo y un posible despliegue de militares estadounidenses en Chile.

"No me parece ese tipo de fotografías (...) acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado. Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde en la forma en que una persona se transporta", sostuvo Alvarado.

Y agregó: "Entonces, dicho eso, yo creo que fue un profundo error", afirmó el biministro en entrevista con Radio ADN.

El motivo del viaje en que se tomó la polémica foto

Pavez concurrió a República Dominicana para participar en un encuentro que le entregará más información al Gobierno para decidir si se sumará o no a la Coalición Americana contra los Carteles (AE3), impulsada por Estados Unidos.

En ese sentido, Alvarado explicó que "nosotros queremos tener la certeza y la seguridad de que este acuerdo, que se está trabajando en la República Dominicana, efectivamente profundice ese objetivo de trabajo con las policías, trabajos de inteligencia, de entrenamiento".

"Nuestro país tiene normas que hay que respetar tanto a nivel interno como a nivel internacional. Como nosotros tenemos algunas dudas respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, preferimos conocer el contexto definitivo, hacer nuestros planteamientos antes de tomar una decisión", explicó.

Consultado sobre si este acuerdo implicaría que militares estadounidenses podrían desplegarse en territorio chileno, aseguró que "nosotros lo que queremos es tener la certeza y firmar el acuerdo que no signifique acciones como la que usted acaba de señalar".

"Para eso, como somos un país que tiene una institucionalidad, que vamos a respetar siempre esa institucionalidad, queremos evaluarlo muy bien y someterlo a consideración de las instancias técnicas y políticas que correspondan", concluyó.