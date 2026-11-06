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Emergencia médica obliga a cerrar dos estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó este viernes la suspensión parcial del servicio de la Línea 1 debido a una emergencia médica registrada al interior de un tren subterráneo.

A través de sus canales oficiales, la empresa confirmó que los trenes están circulando únicamente entre las estaciones Pajaritos y Los Dominicos.

De esta manera, las estaciones San Pablo y Neptuno se encuentran sin servicio. Además, la combinación de San Pablo permanece suspendida.

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¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

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