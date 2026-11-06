Emergencia médica obliga a cerrar dos estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago

06 nov. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó este viernes la suspensión parcial del servicio de la Línea 1 debido a una emergencia médica registrada al interior de un tren subterráneo.

A través de sus canales oficiales, la empresa confirmó que los trenes están circulando únicamente entre las estaciones Pajaritos y Los Dominicos.

De esta manera, las estaciones San Pablo y Neptuno se encuentran sin servicio. Además, la combinación de San Pablo permanece suspendida.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.