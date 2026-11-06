Nueva balacera en CESFAM de Puente Alto: Llegó un herido a bala tras cierre de centro de salud por falta de seguridad

06 nov. 2026 - 07:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la madrugada de este viernes en un centro de salud familiar de Puente Alto, luego de que una persona con lesiones por proyectil balístico llegara hasta el CESFAM Karol Wojtyla para recibir atención médica.

El hecho ocurrió cerca de las 02:30 a 03:00 horas y volvió a encender las alertas por la seguridad de los funcionarios de salud, considerando que el recinto había sido escenario de una situación similar durante las últimas horas.

La persona lesionada fue atendida por el personal del establecimiento y posteriormente trasladada hasta el Hospital Sótero del Río, debido a las características y gravedad de sus lesiones.

Al menos siete CESFAM paralizaron sus funciones por falta de seguridad

El nuevo incidente ocurre menos de 24 horas después de otro violento episodio registrado en el sector de Bajos de Mena, donde cinco personas con lesiones por proyectil balístico llegaron hasta el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez.

En esa oportunidad, los involucrados ingresaron al recinto en medio de un ambiente de violencia y amenazas contra los funcionarios médicos. Los registros audiovisuales del establecimiento mostraron parte de lo ocurrido y generaron preocupación entre los trabajadores de la salud.

La situación motivó paralizaciones de funciones en al menos siete centros de salud familiar de la comuna. El CESFAM Karol Wojtyla fue uno de los recintos que adoptó esta medida, aunque mantenía un equipo especial de emergencia para responder ante eventuales situaciones de riesgo.

Sin embargo, durante la madrugada volvió a recibir a una persona baleada, lo que reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en estos establecimientos.

Alcalde pide presencia policial permanente

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó que nuevamente se registrara un ingreso de una persona herida a bala sin que existiera personal policial de punto fijo en el recinto.

La autoridad recordó que el día anterior se habían registrado cinco personas lesionadas por disparos en el CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, situación que obligó a suspender la atención en el servicio de urgencia.

" A 24 horas de los hechos ocurridos en el Cardenal Silva Henríquez, donde tuvimos cinco heridos de bala, ¿cierto? Se tuvo que suspender la atención en el servicio de urgencia. Nuevamente hemos recibido otro herido a bala en el sector de Bajos de Mena, pero esta vez en el CESFAM Karol Wojtyla. No había personal de punto fijo nuevamente en este lugar, es el ministro de Seguridad el que tiene que asignar un punto fijo, como fue el compromiso del seremi, como fue el compromiso de la ministra", sostuvo.

Desde los centros de salud han insistido en que las medidas de paralización buscan resguardar la integridad de los funcionarios y permitir que puedan desarrollar sus labores sin exponerse a situaciones de violencia.