Tendrá 18 locales y otros servicios: Así será nuevo mall de Cencosud en Puente Alto

03 nov. 2026 - 12:58 hrs.

Un nuevo centro comercial llegará a la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana. Se trata del proyecto Centro Comercial El Peñón, impulsado por Cencosud Inmobiliaria, que contempla una inversión de US$30 millones y reunirá distintos servicios, tiendas y espacios comerciales.

La iniciativa se desarrollará en terrenos de la Hacienda El Peñón y considera la construcción de un recinto que busca incorporar supermercados, locales comerciales, un gimnasio y un restaurante, entre otros espacios.

¿Cómo será el nuevo mall de Cencosud en Puente Alto?

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, el futuro centro comercial contará con una superficie total cercana a los 20 mil metros cuadrados, emplazada en un terreno de casi 60 mil metros cuadrados.

Entre sus principales instalaciones se contempla la habilitación de:

Un supermercado.

Una zona destinada a la venta de materiales de construcción.

18 locales comerciales.

Un gimnasio.

Un restaurante.

Áreas técnicas y espacios comunes para el funcionamiento del recinto.

De esta manera, el proyecto considera distintos tipos de servicios y establecimientos comerciales dentro de un mismo espacio.

¿Dónde estará ubicado el nuevo mall?

El Centro Comercial El Peñón estará ubicado en terrenos de la Hacienda El Peñón, específicamente en avenida La Hacienda 1560 y 1680, en un sector colindante con avenida Camino San José de Maipo 07662, en la comuna de Puente Alto.

¿Cuándo comenzarán las obras del centro comercial?

De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa, Cencosud proyecta iniciar las obras de construcción en junio de 2027.

La planificación de la compañía apunta a que el nuevo centro comercial pueda comenzar a operar en octubre de 2028.

Cabe recordar que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió que el proyecto no deberá ingresar previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que su carga de ocupación estimada es de 4.914 personas, por debajo del umbral de 5.000 personas considerado para este tipo de evaluación.

Sin embargo, esta resolución no exime al proyecto de cumplir con la normativa vigente ni de obtener las autorizaciones sectoriales correspondientes. Además, si aumenta su capacidad y supera el límite establecido, deberá someterse a evaluación ambiental.

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