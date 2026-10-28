Proyecto Centro Cívico de Bajos de Mena avanza tras demoliciones: ¿En qué consiste?

28 oct. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de desalojo y demolición de departamentos tomados se desarrolló durante la mañana de este martes 27 de octubre en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. La intervención busca avanzar en la recuperación de terrenos donde se proyecta construir el futuro Centro Cívico del sector.

Los trabajos se concentraron en tres blocks de la Villa El Volcán 2, correspondientes a los edificios 3229, 3245 y 3261 de calle San Pedro, que suman 56 departamentos de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana. El procedimiento contó con la presencia de Carabineros y se desarrolló sin incidentes.

La iniciativa se enmarca en un proceso de transformación urbana que busca dejar atrás años de deterioro habitacional y ocupaciones irregulares. Desde el Serviu Metropolitano calificaron la intervención como un paso decisivo para concretar el futuro Centro Cívico de Bajos de Mena, proyecto que también contempla nuevas viviendas, espacios públicos y áreas verdes.

Villa El Volcán 2: el sector marcado por el caso Copeva

Los departamentos intervenidos forman parte de la Villa El Volcán 2, una de las poblaciones que alcanzó notoriedad en el invierno de 1997, cuando se conocieron los problemas de las viviendas construidas por la empresa Copeva, que no resistían adecuadamente las lluvias y debieron ser cubiertas con plásticos.

Con el paso de los años, proyectos de rehabilitación urbana permitieron reubicar a propietarios de esas viviendas. Sin embargo, los inmuebles que permanecieron en pie terminaron siendo ocupados de manera irregular: “Detrás de este proceso hay casi 30 años de historia, problemas de habitabilidad y familias que han esperado soluciones para mejorar sus condiciones de vida”, señaló la Municipalidad de Puente Alto en un comunicado.

La intervención se realizó en medio de la preocupación por hechos de violencia registrados en el sector. Hace un par de semanas, el consultorio ubicado en las inmediaciones había sido vandalizado, aunque el operativo de este martes concluyó sin incidentes.

¿Qué contempla el proyecto Centro Cívico Bajos de Mena?

La restitución de los inmuebles y su posterior demolición forman parte de la primera etapa del proyecto Centro Cívico Bajos de Mena, iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que contempla, además, un proyecto habitacional de 230 viviendas.

De acuerdo con el Serviu Metropolitano, la recuperación de estos terrenos permitirá avanzar en la construcción de nuevas soluciones habitacionales, equipamientos comunitarios, áreas verdes, espacios públicos y servicios para las familias del sector: “Esta primera etapa fue priorizada debido a las condiciones de deterioro e inseguridad que presentan estas edificaciones”, indicaron desde el organismo.

La ejecución de los trabajos fue posible gracias a la coordinación entre el Serviu, el Minvu, la Municipalidad de Puente Alto, la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, Carabineros y otros organismos públicos.

Desalojo contó con coordinación y acompañamiento social

Según informó el municipio, durante 2025, a solicitud del alcalde Matías Toledo, se retomaron las gestiones destinadas a impulsar la transformación urbana de este sector de Bajos de Mena.

Para el 27 de octubre se programó la restitución de los inmuebles y el inicio de las demoliciones, procedimiento ejecutado por la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera con apoyo de la fuerza pública y en cumplimiento de las resoluciones vigentes.

En paralelo, el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de Puente Alto desarrollaron un trabajo de acompañamiento social con las familias ocupantes. Desde junio se realizaron catastros conjuntos, visitas domiciliarias, atenciones individuales, evaluaciones sociales, seguimiento de casos y derivaciones a programas municipales y sectoriales.

Serviu destaca avance en la recuperación de espacios públicos

Desde el Serviu Metropolitano subrayaron que la demolición no representa únicamente el cierre de una etapa marcada por el deterioro urbano y la ocupación irregular de propiedades fiscales, sino que también busca facilitar el desarrollo de nuevas obras para la comunidad.

“La demolición de estos inmuebles no representa únicamente el cierre de una etapa marcada por el deterioro urbano y la ocupación irregular de propiedades fiscales. Constituye, principalmente, un paso decisivo en la consolidación del futuro Centro Cívico de Bajos de Mena y en el proceso de transformación de uno de los sectores más emblemáticos de la Región Metropolitana”, puntualizó la repartición.

El organismo agregó que cada terreno recuperado permitirá avanzar en la habilitación de nuevas viviendas, equipamientos comunitarios y espacios públicos: “Esta intervención refleja la convicción del Estado de recuperar espacios para las personas y avanzar en soluciones concretas para el bienestar de sus habitantes”, concluyó el Serviu regional.