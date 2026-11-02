Nuevo mall de Cencosud en Santiago no requerirá evaluación ambiental: Esta será su ubicación

02 nov. 2026 - 08:38 hrs.

El nuevo centro comercial que Cencosud Inmobiliaria busca construir en la comuna de Puente Alto no deberá ingresar de forma previa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según resolvió el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana.

El proyecto, denominado Centro Comercial El Peñón, contempla una inversión de US$30 millones y considera la construcción de un recinto con supermercados, locales comerciales, un gimnasio y un restaurante, entre otros espacios.

La futura obra se desarrollará en un terreno de casi 60 mil metros cuadrados y contará con una superficie total cercana a los 20 mil m².

Según informó Diario Financiero, el centro comercial estará ubicado en terrenos de la Hacienda El Peñón, específicamente en avenida La Hacienda 1560 y 1680, en un sector colindante con avenida Camino San José de Maipo 07662, en Puente Alto.

¿Qué tendrá el nuevo centro comercial?

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, el recinto contempla la habilitación de un supermercado, una zona destinada a la venta de materiales de construcción, 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante.

Además, contará con áreas técnicas y espacios comunes necesarios para el funcionamiento del futuro centro comercial.

La resolución del SEA consideró, entre otros antecedentes, que el proyecto contempla una carga de ocupación total de 4.914 personas, cifra que se encuentra por debajo del umbral de 5 mil personas que podría obligar a su ingreso al sistema de evaluación ambiental.

Eso sí, la autoridad advirtió que, si el proyecto aumenta su capacidad y supera dicho límite, deberá someterse necesariamente a una evaluación ambiental. La resolución tampoco exime a la iniciativa del cumplimiento de la normativa vigente ni de la obtención de las autorizaciones sectoriales correspondientes.

La compañía proyecta iniciar las obras en junio de 2027, con el objetivo de que el nuevo centro comercial esté operativo en octubre de 2028.

Todo sobre Empresas