Últimos días para postular al Subsidio a la Contratación de $500 mil: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los requisitos?

13 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Las empresas que contraten formalmente a personas que se encontraban desempleadas pueden acceder al Subsidio a la Contratación, línea de Activación Laboral, un beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual por cada trabajador o trabajadora que cumpla las condiciones establecidas.

La iniciativa es administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y busca incentivar la creación de empleos formales en regiones con altos niveles de desempleo. Sin embargo, el programa tiene un plazo acotado de postulación y los aportes se entregarán hasta diciembre de 2026.

¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio a la Contratación?

Las empresas interesadas tienen plazo hasta el jueves 15 de octubre para postular al Subsidio a la Contratación.

Según el calendario del SENCE, las solicitudes de este período serán concedidas en noviembre y el primer pago está programado para el 30 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos y la postulación sea aprobada.

En el caso de las solicitudes de octubre, el beneficio contempla hasta dos pagos, debido a que el programa se entrega hasta diciembre de este año.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

Para postular, la empresa debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tributar en primera categoría .

. Contratar a trabajadores o trabajadoras mayores de 18 años .

. Que la relación laboral haya comenzado a partir del 15 de julio de 2026.

haya comenzado de 2026. Que la persona contratada no registre cotizaciones previsionales con ningún empleador durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la relación laboral.

Que la remuneración bruta mensual no supere los tres Ingresos Mínimos Mensuales, equivalentes a $1.660.659.

Que el contrato esté registrado en la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo.

También existen restricciones. Por ejemplo, no se entrega el beneficio por trabajadores que sean socios o accionistas de la empresa solicitante, ni por determinados familiares de sus dueños, socios o accionistas. Tampoco pueden acceder las empresas estatales, aquellas que reciben aportes estatales ni los organismos o entidades del Estado.

¿Cómo postular al Subsidio a la Contratación?

La solicitud debe realizarla la empresa empleadora, a través del sitio web del Subsidio a la Contratación (pincha aquí) utilizando la Clave Tributaria de la empresa.

En la plataforma se deben completar los antecedentes solicitados y registrar a los trabajadores por quienes se solicita el aporte. Antes de enviar la postulación, es importante verificar que los contratos estén registrados en la Dirección del Trabajo y que se cumplan las condiciones exigidas por el SENCE.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El aporte puede alcanzar hasta el 50% de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por trabajador y el 60% por trabajadora. Considerando el IMM de $553.553 informado por el SENCE, los montos máximos equivalen aproximadamente a:

Trabajadores: $276.777 mensuales.

$276.777 mensuales. Trabajadoras: $332.132 mensuales.

Como las postulaciones de octubre pueden acceder a un máximo de dos pagos, el aporte total podría llegar a unos $553.553 por trabajador y $664.264 por trabajadora, respectivamente.

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