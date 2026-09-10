Últimos días para postular al Subsidio a la Contratación de $500 mil: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los requisitos?
- Por Vicente Guzmán
Las empresas que contraten formalmente a personas que se encontraban desempleadas pueden acceder al Subsidio a la Contratación, línea de Activación Laboral, un beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual por cada trabajador o trabajadora que cumpla las condiciones establecidas.
La iniciativa es administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y busca incentivar la creación de empleos formales en regiones con altos niveles de desempleo. Sin embargo, el programa tiene un plazo acotado de postulación y los aportes se entregarán hasta diciembre de 2026.
¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio a la Contratación?
Las empresas interesadas tienen plazo hasta el jueves 15 de octubre para postular al Subsidio a la Contratación.Ir a la siguiente nota
Según el calendario del SENCE, las solicitudes de este período serán concedidas en noviembre y el primer pago está programado para el 30 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos y la postulación sea aprobada.
En el caso de las solicitudes de octubre, el beneficio contempla hasta dos pagos, debido a que el programa se entrega hasta diciembre de este año.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?
Para postular, la empresa debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Tributar en primera categoría.
- Contratar a trabajadores o trabajadoras mayores de 18 años.
- Que la relación laboral haya comenzado a partir del 15 de julio de 2026.
- Que la persona contratada no registre cotizaciones previsionales con ningún empleador durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la relación laboral.
- Que la remuneración bruta mensual no supere los tres Ingresos Mínimos Mensuales, equivalentes a $1.660.659.
- Que el contrato esté registrado en la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo.
También existen restricciones. Por ejemplo, no se entrega el beneficio por trabajadores que sean socios o accionistas de la empresa solicitante, ni por determinados familiares de sus dueños, socios o accionistas. Tampoco pueden acceder las empresas estatales, aquellas que reciben aportes estatales ni los organismos o entidades del Estado.
¿Cómo postular al Subsidio a la Contratación?
La solicitud debe realizarla la empresa empleadora, a través del sitio web del Subsidio a la Contratación (pincha aquí) utilizando la Clave Tributaria de la empresa.
En la plataforma se deben completar los antecedentes solicitados y registrar a los trabajadores por quienes se solicita el aporte. Antes de enviar la postulación, es importante verificar que los contratos estén registrados en la Dirección del Trabajo y que se cumplan las condiciones exigidas por el SENCE.
¿Cuánto dinero entrega el beneficio?
El aporte puede alcanzar hasta el 50% de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por trabajador y el 60% por trabajadora. Considerando el IMM de $553.553 informado por el SENCE, los montos máximos equivalen aproximadamente a:
- Trabajadores: $276.777 mensuales.
- Trabajadoras: $332.132 mensuales.
Como las postulaciones de octubre pueden acceder a un máximo de dos pagos, el aporte total podría llegar a unos $553.553 por trabajador y $664.264 por trabajadora, respectivamente.
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