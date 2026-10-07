Apuesta por cócteles sin alcohol: Marca internacional de té prepara su primera tienda boutique en Chile

07 oct. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La marca de té premium Basilur quiere llevar la tradicional bebida que acompaña desayunos y onces en todo el país un paso más allá y por eso están preparando abrir su primera boutique en Chile e incluso —atendiendo la evolución del mercado— apostar por los "mocktails", los cócteles sin alcohol.

Marca de té premium planea boutique en Chile

Navod Buddhimithra, subgerente de Desarrollo de Negocios para Mercados Internacionales de Basilur, explicó a Diario Financiero (DF) que la compañía está evaluando instalar una boutique y centro de experiencias en Santiago en 2027.

"Tenemos planes, todavía no están definidos", señaló el ejecutivo al explicar que una de las zonas que les interesa en la capital es la comuna de Vitacura, sector de la ciudad en donde ya operan varias marcas internacionales de lujo.

La idea es replicar el formato que la marca tiene en otros países, en donde se combinan experiencias de preparación y degustación en las que el té elaborado a mano se sirve incluso en juegos de té bañados en oro.

Esta nueva apuesta por el país está ligada al crecimiento que ha tenido Basilur en el mercado nacional, pasando de una operación de US$ 100 mil en sus inicios en Chile a superar actualmente el millón de dólares.

En un principio, la marca ingresó a supermercados como Walmart con variedades de té de consumo cotidiano, pero ahora buscan expandir sus puntos de venta en alianzas con Jumbo y Eltit.

La apuesta por los cócteles sin alcohol

Pero estos no son los únicos planes de la marca, ya que además Basilur busca posicionarse en el segmento de las bebidas no alcohólicas debido al cambio en el consumo de los grupos más jóvenes.

La encuesta UC Davis Chile aplicada este año a 143 actores de la cadena de valor del vino mostró que un 77% de estos percibe una caída en la demanda en los últimos cinco años, con un 80% identificando cambios culturales y generacionales como la principal razón.

Además, el 48% dijo que las bebidas sin alcohol están entre los principales reemplazos del vino.

Ante este escenario, Buddhimithra explicó que "Chile será el campo de pruebas" para llegar con sus mocktails al segmento de entre 15 y 25 años: "Queremos hacerlo divertido y entretenido, algo que permita conectar y compartir".

Hoy en día, esta línea de productos representa un 15% de las ventas totales de Basilur en Chile, por lo que la apuesta es aumentar dicho porcentaje de cara a los próximos años.

Todo sobre Empresas