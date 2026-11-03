Titi Ahubert deberá dejar millonaria casa de Las Condes que comparte con Daniel Sauer por orden de tribunal

03 nov. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

El 30° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por Óptica Nueva Visión Limitada para que Daniel Sauer haga entrega de la vivienda que comparte con Titi Ahubert, ubicada en el exclusivo sector de San Damián, en Las Condes.

La empresa es dueña de la propiedad que adquirió en un remate realizado en 2025 por alrededor de $900 millones.

"Los ocupantes realizaron maniobras diversas para impedir la inscripción. Esperamos que no continúen con esa actitud y hagan abandono a la brevedad de una propiedad que no les pertenece", señaló el abogado que representa a la óptica, Alberto Precht.

La resolución judicial que Sauer deberá acatar

La acción presentada por Óptica Nueva Visión corresponde a una demanda de precario, un procedimiento civil que busca recuperar una propiedad cuando su dueño sostiene que otra persona la ocupa sin un contrato o título que le permita permanecer allí.

La resolución, dictada el 2 de noviembre, establece que Sauer debe devolver el inmueble dentro de un plazo de diez días corridos desde que sea notificado. Si no lo hace y tampoco presenta una oposición que justifique su permanencia en el inmueble, el tribunal podrá ordenar el desalojo de quienes permanezcan en la vivienda.

Cómo es la propiedad en disputa

La casa tiene 410 metros cuadrados (m²) construidos en un terreno de 815 m². Cuenta con cinco dormitorios, cuatro baños, cuatro estacionamientos y un subterráneo. Daniel Sauer había comprado la propiedad en 2018 por 46.500 UF.

"Los dueños esperan una rápida restitución de su inmueble. Por supuesto, llegaremos hasta las últimas consecuencias, que incluyen el auxilio de la fuerza pública para lograr ese objetivo", indicó Precht para Biobío.