Robo de cajas de fibra óptica deja a cientos de hogares sin Internet: Maipú y El Bosque concentran los casos

06 nov. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

El robo de cajas de fibra óptica se ha convertido en una nueva preocupación para las empresas de telecomunicaciones, debido al aumento de estos delitos y las consecuencias que generan en los hogares. Una sola sustracción puede dejar sin conexión a decenas o incluso cientos de familias de un mismo sector en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por las compañías en una acción judicial, durante 2026 se han registrado al menos 191 robos de estos dispositivos.

La situación se habría intensificado durante el segundo semestre, especialmente en agosto y octubre, meses en que se reportaron 63 y 59 casos, respectivamente. Incluso, el 1 de octubre fueron sustraídas 26 cajas en una sola jornada.

¿Por qué el robo de una caja puede dejar sin Internet a todo un sector?

Se trata de las llamadas cajas terminales ópticas (CTO), dispositivos instalados en los postes que reciben y distribuyen la señal de fibra óptica hacia distintos domicilios. Su funcionamiento en cascada provoca que la sustracción de una de ellas pueda interrumpir el servicio de varios hogares.

Maipú y El Bosque figuran entre las comunas más afectadas, con cerca de 60 robos de este tipo de dispositivos en cada una. Las empresas advierten que la reposición puede superar los $300 mil por caja y, debido a la complejidad de los trabajos, existen casos en que los clientes han permanecido hasta 48 horas sin Internet.

Investigan posible mercado ilegal de cajas robadas

Las compañías de telecomunicaciones presentaron una acción judicial para solicitar que el Ministerio Público y las policías investiguen estos hechos.

Entre los antecedentes recopilados mediante cámaras de seguridad aparecen vehículos tipo van y furgones que habrían sido utilizados por los responsables. Algunas patentes estarían vinculadas a una empresa de arriendo de vehículos de flota.

Una de las hipótesis investigativas apunta a que las cajas serían adquiridas por proveedores informales de Internet para instalar redes clandestinas en sectores periféricos y campamentos. Según explicó un experto, estos dispositivos podrían comprarse en el mercado negro por unos $15 mil.

"Muchos creen que solo roban un trozo de plástico de poste, pero estas cajas operan como matrices en cascada. Cuando estos delincuentes cortan la fibra principal para llevarse la primera caja de la cuadra de la calle, provocan un apagón digital masivo. Además, reponer esto cuesta más de 300.000 pesos por evento", explicó Ohbrayan Ávila, especialista en ciberseguridad de la Universidad del Alba.

El perjuicio económico estimado por las empresas alcanza los $66 millones, considerando los robos y los costos de reposición. A esto se suma la pérdida de clientes que, tras sufrir interrupciones prolongadas, deciden cambiar de compañía.

Por ahora no hay detenidos, aunque sí personas sospechosas identificadas a partir de algunos antecedentes de la investigación. Otro de los balances expuestos por los especialistas eleva a cerca de 240 los casos de robos y hurtos de cajas durante 2026.