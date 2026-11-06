Cae banda acusada de asaltar a adultas mayores: Tres detenidos por violentos robos en Cerro Navia y casas de cambio

06 nov. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas en la comuna de Independencia, en el marco de una investigación de Carabineros que permitió identificar a una agrupación delictual presuntamente vinculada a una serie de robos con violencia, entre ellos dos hechos que generaron preocupación durante octubre.

La banda es investigada por su presunta participación en el asalto a una profesora jubilada en Cerro Navia, a quien le sustrajeron cerca de $7 millones, y en un robo cometido en las afueras de una casa de cambio, donde los delincuentes habrían conseguido una importante cantidad de dinero en moneda extranjera.

Detención de tres presuntos integrantes de la banda

El procedimiento se desarrolló mientras personal de Carabineros realizaba patrullajes preventivos en la comuna de Independencia, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Durante estas labores, los funcionarios detuvieron a dos personas que mantenían órdenes de detención vigentes por su presunta participación directa en estos delitos.

A partir de los antecedentes obtenidos y del testimonio entregado por los primeros detenidos, un ciudadano chileno y otro peruano, los funcionarios llegaron hasta un domicilio. En ese lugar, y en el contexto de las diligencias realizadas, concretaron la detención de un tercer involucrado.

Según informó Carabineros, el procedimiento permitió capturar a tres integrantes de la agrupación delictual, entre ellos quien sería su líder.

En la mesa de evidencia exhibida por la policía también se encontraban las vestimentas que los sujetos habrían utilizado para cometer los ilícitos investigados.

Los violentos robos que se le atribuyen a la agrupación

La investigación está relacionada con el robo con violencia de 23 mil euros en las inmediaciones de la estación de Metro Pajaritos, además de diversos asaltos perpetrados en el exterior de casas de cambio y establecimientos comerciales.

Entre los hechos que forman parte de las indagatorias destacan dos delitos ocurridos durante octubre: el asalto a una profesora jubilada en Cerro Navia, donde sustrajeron cerca de $7 millones, y otro robo cometido a las afueras de una casa de cambio, desde donde habrían obtenido una importante cantidad de dinero en dólares.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el nivel de violencia utilizado por los integrantes de la banda para atacar a sus víctimas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los sujetos estudiaban minuciosamente a las personas que pretendían asaltar, esperaban el momento preciso para abordarlas y ejecutaban los robos utilizando suma violencia.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal especializado, entre ellos funcionarios del Servicio Especializado de Búsqueda de Personas y Vehículos y del OS9 de Carabineros, quienes trabajaban para dar con el paradero de los involucrados.

La agrupación, según los antecedentes policiales, no habría detenido su actividad delictual, situación que también formó parte de las indagatorias que permitieron individualizar a sus integrantes y gestionar las órdenes de detención.

Finalmente, Carabineros precisó que dos de los tres detenidos, el ciudadano chileno y uno de nacionalidad peruana, de 21 y 25 años respectivamente, mantenían órdenes de detención vigentes al momento del procedimiento.