Subsidio Familiar Tradicional: ¿Quiénes pueden recibirlo?

06 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) entrega $22.601 mensuales por cada carga familiar acreditada, y $45.202 si se trata de una persona con discapacidad. Se puede solicitar en el municipio o, en ciertos casos, llegar de forma automática.

Este es considerado un aporte económico mensual pensado para familias en situación de vulnerabilidad.

Puede pedirlo la madre, el padre o quien ejerza como tutor o tutora, siempre que no tenga previsión social y pertenezca al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Los requisitos para recibir el SUF

Quienes integran el 40% más vulnerable del RSH y tienen menos de 18 años pueden recibir el SUF sin necesidad de postular, siempre que cumplan los demás requisitos:

Los menores de 8 años deben participar en los programas de salud infantil del Minsal.

Los mayores de 6 años deben ser alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, salvo las personas con discapacidad.

Además, el causante no debe:

Contar con reconocimiento para Asignación Familiar.

Recibir el SUF a través del municipio.

Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Tener ingresos iguales o superiores al valor del SUF. La pensión de orfandad no se considera renta.

Para saber en qué tramo se está, se puede consultar el RSH en Mi ChileAtiende con RUN y ClaveÚnica.

¿Cuánto dura el beneficio?

El SUF se entrega por tres años mientras se mantengan los requisitos. Además, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumpla 18 años, excepto si tiene una discapacidad.

También hay que acreditar periódicamente la situación del causante:

Hasta 6 años: cada año se debe acreditar que forma parte de los programas de salud infantil del Minsal.

Entre 6 y 18 años: se debe demostrar que está matriculado en un establecimiento educacional.

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