Licencia médica: ¿Cuántos días tiene el trabajador para presentarla?

05 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando un médico indica reposo, el paciente no solo debe preocuparse de su recuperación: también tiene una tarea administrativa que cumplir. La licencia médica es el documento que respalda la ausencia laboral, y para que el proceso siga su curso debe ser presentada dentro de plazos establecidos.

En medio de una enfermedad o un reposo, es fácil que los días pasen sin darse cuenta, por lo que conocer con claridad cuánto tiempo se tiene puede evitar contratiempos.

Estos plazos no son iguales para todos. Varían según si la persona trabaja en el sector privado, en el sector público o de forma independiente, y también influye a quién debe entregarse el documento. A continuación, el detalle de cada caso.

Trabajadores del sector privado

Quienes tienen un empleador del sector privado cuentan con dos días hábiles para entregar la licencia médica.

Trabajadores del sector público

Si el empleador pertenece al sector público, la licencia debe presentarse dentro de tres días hábiles.

¿Desde cuándo se cuenta el plazo?

En ambos casos, el plazo se cuenta desde el día hábil siguiente a la fecha de inicio del reposo médico.

¿Qué ocurre con los trabajadores independientes?

Las personas que trabajan de forma independiente no entregan la licencia a un empleador. Deben presentarla directamente a la Compin o a la Isapre correspondiente, para su autorización, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de inicio del reposo.

Por otra parte, las licencias médicas electrónicas se rigen por las mismas reglas. Además, el sistema mediante el cual se otorgan debe asegurar la generación de los respectivos comprobantes.

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